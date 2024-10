Grêmio Grêmio é multado por atraso em partida contra o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Na ocasião, o Tricolor perdeu por 2 a 1, jogo repleto de polêmicas com a arbitragem. O clube gaúcho terá que pagar uma multa de R$ 2 mil Foto: Pedro Souza/Atlético Gustavo Martins é advertido por falta em Deyverson. (Foto: Pedro Souza/Atlético) Foto: Pedro Souza/Atlético

O Grêmio foi multado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por atraso no reinício de jogo, em partida contra o Atlético-MG, na última quarta-feira (9), pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Tricolor perdeu por 2 a 1, jogo repleto de polêmicas com a arbitragem. O clube gaúcho terá que pagar uma multa de R$ 2 mil.

O zagueiro Gustavo Martins também foi julgado por expulsão na partida após falta em Deyverson, do Galo. O atleta não foi multado, apenas advertido por decisão unânime. Mesmo sem a punição, Gustavo não estará a disposição de Renato Portaluppi para as próximas partidas perdendo o Gre-Nal da próxima rodada.

O zagueiro foi diagnosticado com uma lesão de grau 2B no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. O Grêmio não informou um tempo previsto para a recuperação completa do atleta, que já realiza trabalhos na fisioterapia do clube.

Com isso, Renato terá a missão de achar um substituto para o lateral.

Há duas opções claras para substituir Reinaldo: Mayk, reserva imediato, e Fábio, lateral-direito. O primeiro, inclusive, entrou em campo contra o Atlético-MG e parece ser a escolha de Renato. Entretanto, o histórico de lesões e as oscilações na temporada não tem agradado a torcida. O segundo, seria uma improvisação, visto que atua na lateral oposta, mas no ano, Fábio já foi escalado na esquerda e foi elogiado pelos gremistas.

A definição acontecerá durante a próxima semana. O Grêmio se reapresenta na segunda-feira (14) e começa a preparação para o clássico.

