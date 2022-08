Inter Inter conquistou 4 vitórias no Brasileirão com gols nos minutos finais

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O elenco comandado por Mano Menezes conquistou 12 pontos de seus 39, nos momentos finais das partidas. Na última rodada do campeonato brasileiro, o triunfo contra o Avaí na Ressacada, o único gol da partida, marcado por Pedro Henrique, veio somente aos 51 minutos do segundo tempo, de pênalti, no último lance da partida.

As outras três vitórias do colorado no apagar das luzes foram contra Fortaleza, Bragantino e América Mg.

Inter x Fortaleza (2 a 1): Gol de Alemão aos 44 do segundo tempo.

Bragantino x Inter (0 a 2): Johnny aos 46 do segundo tempo e Carlos de Pena aos 53.

Inter x América Mg (1 a 0): Moisés aos 49 do segundo tempo.

O Inter entra em campo novamente na segunda-feira (29), contra o Juventude, no estádio Beira-Rio, às 20h, em partida válida pela 24° rodada do campeonato brasileiro da Série A.

A equipe ocupa atualmente a 5° colocação da competição, podendo ingressar no G4 do campeonato em caso de triunfo e tropeço de adversários diretos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

