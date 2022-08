Inter Moledo pode voltar ao time e reforçar Inter contra o Juventude

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O zagueiro está em fase final da recuperação de uma lesão muscular na panturrilha direita e irá treinar com o restante do grupo na semana. Moledo não entra em campo vestindo a camisa do Inter desde o dia 24 de julho, na derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, no estádio Allianz Parque.

Hoje, o Inter contano setor com Kaique Rocha, Roberto, Vitão, Mercado e Moledo, tendo como dupla de titulares, o zagueiro argentino e Vitão.

Moledo tem contrato até o final dessa temporada com o Inter e ainda não sabe se irá permanecer para o ano que vem. Foram apenas 13 partidas em 2022, desde que retornou de uma lesão do rompimento do ligamento cruzado do joelho direito, o afastando de toda a última temporada.

O Inter volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Juventude, no estádio Beira-Rio, às 20h, pela 24° rodada do campeonato brasileiro da Série A. O colorado ocupa a quinta colocação do campeonato, com 39 pontos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

