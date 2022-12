Inter Inter contrata o atacante Wanderson em definitivo

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

O jogador assina contrato até dezembro de 2025 Foto: Divulgação/Inter O jogador assina contrato até dezembro de 2025 (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

O Inter anunciou nesta quarta-feira (21) a contratação em definitivo do atacante Wanderson. O clube gaúcho terminou as tratativas com o Krasnodar, da Rússia. O atacante assina contrato até dezembro de 2025 e se torna o segundo reforço do Colorado para a temporada 2023.

Na temporada passada, Wanderson participou de 32 partidas marcando sete gols. O jogador se tornou peça fundamental na boa campanha do Inter no Campeonato Brasileiro.

Wanderson defendia o Krasnodar desde 2017, com gols e assistências por onde passou. Ao longo do tempo, fez 251 jogos na Europa, marcando 28 gols e contribuindo com 43 assistências.

Carreira:

2002 | Ajax (Holanda)

2009 | Germinal Beerschot (Bélgica)

2013 | Lierse (Bélgica)

2015 | Getafe (Espanha)

2016 | RB Salzburg (Áustria)

2017 | Krasnodar (Russia)

2022 | Internacional

Conquistas:

2017 | Campeonato da Áustria

2017 | Copa da Áustria

