Inter Inter deve exercer opção de compra de Juan Manuel Cuesta

Por Andrei Severo * | 2 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Juan Manuel Cuesta chegou por empréstimo em abril, vindo do Independiente de Medellín Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 2 de dezembro de 2021

Um dos reforços da temporada 2021, Juan Manuel Cuesta deve permanecer em Porto Alegre no próximo ano. O Inter deve exercer sua opção de compra do jogador colombiano. Atualmente, o atleta tem seu passe vinculado ao Independiente de Medellín.

Os valores giram entorno de 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões). Ao todo existem duas opções de compra, a primeira agora em dezembro, e a outra na metade do ano que vem. Evitando uma possível valorização no passe do atleta, a direção colocada se reuniará com um dos representantes de Juan Cuesta, que vem para o Brasil na próxima semana.

No último domingo (28), Juan Manuel Cuesta foi campeão brasileiro sub-20. O jogador foi um dos autores da vitória colorada por 2 a 1, na partida de ida, contra o São Paulo, no Beira-Rio. Pelo profissional, o atleta de 19 anos atuou em quatro partidas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter