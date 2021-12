Inter Andrey antecipa saída do Vasco e tem conversas adiantadas com o Inter

Por Andrei Severo * | 2 de dezembro de 2021

Andrey, de 23 anos, antecipou sua saída do Vasco da Gama e tem conversas adiantadas com o Inter para reforçar em 2022 Foto: Divulgação / Vasco Foto: Divulgação / Vasco

Nessa quarta-feira (01), o Vasco anunciou de maneira oficial a saída do volante Andrey. O atleta de 23 anos está em conversas adiantadas com o Inter e pode ser um dos primeiros reforços para a temporada de 2022.

Cria do clube carioca, Andrey se despediu do Vasco após 17 anos. Em nota oficial, o cruz-maltino agradeceu os trabalhos prestados do volante oriundo da base que mais marcou gols no século 21 com a camisa vascaína. Ao todo, foram 11 em 154 jogos, além de nove assistências.

Andrey também passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira. Seu contrato no Rio de Janeiro se encerrava em 31 de dezembro deste ano. Com a antecipação da saída do volante, o colorado pretende avançar mais nas tratativas pelo jogador.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

