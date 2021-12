Inter Inter prepara apoio máximo para partida contra o Atlético-GO e libera ingresso gratuito aos sócios

Por Andrei Severo * | 1 de dezembro de 2021

Foto: Divulgação / S.C. Internacional

Para o confronto da próxima segunda-feira (06) entre Inter x Atlético-GO, o colorado está preparando medidas para ter o apoio máximo dos colorados na última partida do Beira-Rio no ano. Todos os sócios do clube gaúcho terão o acesso gratuito ao estádio mediante realização do Check-In.

Os gaúchos disputam uma vaga na próxima Copa Libertadores da América, porém, com os últimos resultados ruins o objetivo dificultou. A promoção para o duelo contra os goianos serve também como uma retribuição do clube ao associado que se manteve fiel durante todo o ano.

O Inter não cobrará ingressos de nenhuma categoria social cuja modalidade está direcionada para a Área Livre do estádio colorado. Caso seja o desejo do torcedor, ir no local das cadeiras locadas, o ingresso terá que ser pago o seu valor integral. A promoção é válida apenas para os sócios colorados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

