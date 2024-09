Inter Inter e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira no Beira-Rio pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

Roger Machado, junto da sua comissão, comandou o treinamento com a execução de treinos de finalização e bolas paradas. (Foto: Divulgação/Sport Club Internacional)

O Colorado finalizou sua preparação no CT Parque Gigante na manhã desse domingo (15). Nesta segunda-feira (16), às 20h, o Clube do Povo recebe o Cuiabá no estádio Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado, junto da sua comissão, comandou o treinamento no CT com a execução de treinos de finalização e bolas paradas.

Ficam à disposição os três jogadores que retornaram da Data Fifa: Rochet, Borré e Enner Valencia, além do atacante Wesley, que cumpriu suspensão automática na última partida. Com 35 pontos conquistados, o Clube do Povo ocupa a oitava posição na tabela de classificação, e ainda está com dois jogos atrasados na competição.

O Inter já tem quatro jogos de invencibilidade, tendo conseguido três vitórias neste período. A equipe conseguiu subir na classificação do Campeonato Brasileiro e agora tenta se aproximar do G6. Em seu último jogo, a equipe venceu o Fortaleza, jogando no Beira-Rio.

Cuiabá

O Cuiabá venceu apenas um de seus últimos dez jogos, mas não perdeu nas últimas duas vezes que esteve em campo. A equipe está na luta contra o rebaixamento e vencer o Colarado se torna algo fundamental para a equipe seguir firme na tentativa de deixar a zona de rebaixamento.

Vantagem do Inter

Em toda a história, os dois clubes se enfrentaram nove vezes e a vantagem é do Colorado, que soma quatro vitórias. O Cuiabá venceu duas vezes e ainda aconteceram três empates. No último jogo entre eles, o Inter venceu por 1 a 0, jogando na Arena Pantanal. A partida foi válida pelo primeiro turno do Brasileirão deste ano.

Ficha técnica

Inter x Cuiabá – Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Data e horário: 16/09/2024 (segunda-feira), às 20h (horário de Brasília)

Nova camisa

Inter e adidas apresentaram à torcida, na sexta-feira (13), a terceira camisa do Clube para a temporada 2024. O modelo é inspirado na arquitetura do Beira-Rio, que recentemente foi afetada pelas cheias que assolaram o Rio Grande do Sul, e reforça a importância da casa colorada para os(as) torcedores(as) e o Colorado.

O lançamento reuniu, no Beira-Rio, os jogadores Gabriel Carvalho, Wesley Ribeiro e Fernando Reges, do elenco principal masculino, e Tamara Paranaguá, Bruna Benites e Analuyza França, do time feminino, para a produção do vídeo e das fotos da campanha que integram os materiais de divulgação do novo manto.

A camisa é predominantemente cinza, com as membranas do Beira-Rio estampadas. O escudo do Inter e o símbolo da adidas aparecem em branco. As clássicas três listras da marca se destacam em vermelho nos ombros. Para completar o uniforme, os calções e meiões contrastam em branco predominante com detalhes em vermelho como as três listras e o símbolo do Clube.

Nas versões masculino e feminino, por R$ 349,99, e infantil, por R$ 299,99, o novo uniforme está disponível desde a sexta (13) nas lojas físicas do Inter e adidas, além do site www.lojadointer.com.br. A partir da próxima sexta-feira (20), chega ao varejo em geral.

