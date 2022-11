Futebol Inter é o primeiro clube do País a ganhar o prêmio mais importante da publicidade brasileira

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Case da camisa preta, referente ao mês da Consciência Negra, é escolhido o melhor nos Profissionais do Ano 2022. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pioneiro em causas sociais, o Inter foi a única “marca” gaúcha a ganhar a premiação na categoria nacional, e também o primeiro clube de futebol do País a receber um troféu respectivo aos Profissionais do Ano 2022, em parceria com a agência Hoc – House Of Creativity, que foi quem promoveu a ação.

Ao chamar para compor seu quadro de colaboradores os publicitários Liana Bazanela, também diretora de marketing e comunicação do Internacional, e Ubirajara Sagaz Júnior, o clube apostou na diversidade para ocupar posições de liderança no marketing. Liana é a primeira mulher em um cargo de direção, e Ubirajara está à frente da coordenação de marca do departamento.

“Estamos falando de algo inédito no futebol ao receber esse troféu. Fico muito feliz em fazer parte de um presente que continua lutando e quebrando paradigmas. Sou a primeira mulher diretora de marketing de clubes do Brasil, e essa campanha foi idealizada por um publicitário, negro, integrante da nossa equipe – Ubirajara Sagaz. E é pra ele – e cada um dos negros e negras colorados que dedico este prêmio. Agradeço tb a agência HOC, e a Mythago Produtora nossas parceiras que compartilham das mesmas crenças que o Inter: diversidade gera resultados”, afirmou Liana Bazanela.

Dessa forma, a campanha amplificou o pensamento que o Colorado tem sobre a causa. A campanha começou com lançamento do patch contra o racismo, criado pelo artista Gonza Rodriguez, onde os jogadores entraram em campo em um Gre-Nal utilizando a peça na manga da camisa.

O patch, segundo Rodriguez, traduzia a força contra o preconceito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol