Inter Inter e Palmeiras se enfrentam na Arena Barueri, em São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Editoria de Arte/O Sul Editoria de Arte/O Sul Foto: Editoria de Arte/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Internacional e Palmeiras se enfrentam neste sábado (11), às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras perdeu na quarta-feira (08) para o Flamengo por 3 a 0 e encerrou a sequência de cinco vitórias seguidas no Brasileiro. A derrota do líder Botafogo, porém, o manteve empatado na ponta com 59 pontos, mas agora com atrás do Grêmio, que bateu o primeiro colocado na quinta.

Já o Inter vem de um empate sem gols com o Fluminense no Beira-Rio. Sem um “objetivo claro” nas rodadas finais, como disse o técnico Eduardo Coudet, o time gaúcho tenta somar os pontos necessários para garantir permanência na Série A e conquistar uma das vagas na Sul-Americana.

Escalações prováveis

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira

Abel terá de modificar a escalação, pois não conta com Gustavo Gómez, expulso contra o Flamengo. Ele tem Naves como zagueiro de origem para usar, ou pode novamente escalar Marcos Rocha improvisado na função.

O restante do time deve ser o mesmo da derrota para o Flamengo, inclusive com Raphael Veiga e Endrick, que fazem suas “despedidas” antes de se apresentarem à seleção brasileira para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Escalação provável: Weverton; Marcos Rocha (Naves), Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, e Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Internacional – Técnico: Eduardo Coudet

Aránguiz chegou a ser dúvida por desgaste muscular, mas está confirmado entre os titulares. Em relação ao jogo anterior, o time deve ter uma alteração. Gabriel Mercado, gripado, ficou fora da partida. O zagueiro Nico Hernández, cotado para atuar na lateral, deve entrar na zaga. Assim, Dalbert deve permanecer no time.

Escalação provável: Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Dalbert; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-e-palmeiras-se-enfrentam-na-arena-barueri-em-sao-paulo-pela-34a-rodada-do-campeonato-brasileiro/

Inter e Palmeiras se enfrentam na Arena Barueri, em São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

2023-11-11