Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

O jovem goleiro defenderá as cores do Figueirense para ganhar rodagem e experiência na meta do time catarinense Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Por Andrei Severo * | 16 de fevereiro de 2021

Na manhã desta terça-feira (16), o Inter concluciu a negociação de empréstimo do goleiro Emerson Júnior para o Figueirense. O jovem arqueiro de 21 anos foi titular e campeão da Copa São Paulo no início do ano passado, quando bateu o Grêmio nos pênaltis.

Atrás de Marcelo Lomba, Danilo Fernandes, Daniel e Keiller, Emerson era o quinto goleiro na hierarquia do time profissional. Com o empréstimo, o clube gaúcho pretende dar rodagem e experiência ao menino. O arqueiro tem contrato com o Inter até o início de 2023.

Ainda, o goleiro Lucas Wingert, de 21 anos, que estava emprestado ao Luverdense, foi repassado para o Paraná. O jovem ficará até o final da temporada 2021 no clube paranaense, quando expira seu contrato com o Inter.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

