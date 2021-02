Inter Abel Braga esmiuça Flamengo antes de decisão no próximo domingo

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

O Internacional pode ser campeão brasileiro neste domingo (25), após 41 anos, caso vença o Flamengo no Maracanã Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Por Andrei Severo * | 16 de fevereiro de 2021

Faltando cinco dias para a grande decisão contra o Flamengo, o técnico Abel Braga prepara o Inter para chegar o mais pronto possível no confronto. O treinador analisará, pelo menos, as últimas oito partidas do rubro-negro para estudar os pontos fortes e fracos da equipe de Rogério Ceni.

De folga ontem (15), o grupo de jogadores do Inter se reapresentou hoje (16) pela tarde no estádio Beira-Rio. Abel Braga comandou o primeiro treino da semana. O treinador já começou a pensar na equipe que irá a campo no Rio de Janeiro, entretanto, algumas dúvidas pairam a cabeça de Abel, como a ausência de Victor Cuesta.

Junto do departamento de análise e sua comissão técnica, Abel Braga pretende esmiuçar todas as armas do time rubro-negro. Ainda, confirma que confere pelo menos seis jogos de cada adversário, “Eu tenho visto muito pouco do Flamengo. Essa semana, eu vou ver muito. A nossa média com o departamento de análise é de oito (jogos). No mínimo seis, no máximo 10. Coisas importantes dos últimos 10, oito jogos. Tem sido assim, principalmente em jogo com semana cheia. Por enquanto, não passou nada na minha cabeça. Eu sei que vamos enfrentar um grande time”, afirmou o técnico do Inter.

Abel Braga, há não muito tempo, treinou o Flamengo, em 2019. O treinador conhece muito bem o elenco carioca e o reecontrará pela primeira vez – desde sua saída – no estádio do Maracanã. Contudo, o técnico afirma que não tem nada de especial no reencontro e que está focado apenas na vitória do Inter, “Absolutamente nada de especial. (…) O que é especial para mim é que uma vitória coloca esse clube depois de 41 anos campeão brasileiro. É a única coisa especial. Os três pontos serão os mesmos contra o Flamengo e o Maria Sofia da vida”, garantiu.

O Inter precisa apenas de uma vitória simples contra o rubro-negro, para se consagrar campeão brasileiro após 41 anos, quando venceu o tri-campeonato invicto em 1979. Atualmente líder, o colorado possui 69 pontos, um a frente do vice-lícer, Flamengo. Você acompanha todos os fatos e lances ao vivo, no domingo (25), às 16h, na Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

