A semana é decisiva para o Inter. Não só pela partida no próximo domingo (21), contra o Flamengo, que pode dar ao Inter o título do Campeonato Brasileiro, mas a semana é decisiva também pelas escolhas que o técnico Abel Braga precisará tomar. Abel terá que escolher um substituto para Victor Cuesta, que está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo.

Para compor a dupla junto com o futuro escolhido pelo técnico colorado, a equipe terá Lucas Ribeiro. O zagueiro de 22 anos recebeu a titularidade colorada após a lesão de Rodrigo Moledo, e vem agradando a torcida com suas atuações. Na temporada, o zagueiro entrou em campo 12 vezes com a camisa colorada, e agora, terá ao seu lado um companheiro inédito.

Sobre o companheiro de zaga até então, Lucas Ribeiro fez questão de demonstrar sua admiração, e sobre o possível substituto do argentino, o jogador demonstrou confiança nos colegas: “Jogar no lado do Cuesta é fundamental. Ele joga demais, é muito experiente, passa uma tranquilidade absurda. Mas meus companheiros que estão treinando no dia a dia estão todos preparados para quando surgir a oportunidade entrar bem”, destacou em entrevista aos canais oficias do Inter.

As opções do técnico colorado passam por Zé Gabriel, Pedro Henrique e Matheus Jussa. Ainda, pode improvisar Rodrigo Lindoso na posição, mas isso é pouco provável. Segundo Ribeiro, Abel saberá a melhor escolha, principalmente pela experiência que teve como jogador: “O Abel sempre está passando as orientações, como ele jogou na zaga, sempre passa uma experiência a mais pra nós ali de trás. As coisas estão correndo bem”