Esporte Lisca, técnico do América-MG, tem interesse em jogadores da dupla Grenal

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O treinador gaúcho comandará o América-MG na Série A do Campeonato Brasileiro após conseguir o acesso nesta temporada Foto: Divulgação / América-MG Foto: Divulgação / América-MG

Por Andrei Severo * | 17 de fevereiro de 2021

Após o América-MG demonstrar interesse em Guilherme Guedes e Guilherme Azevedo, o candidato da vez foi o zagueiro Rodrigues, que está incluido em uma lista de reforços solicitados pelo técnico Lisca. Ainda, ampliando os horizontes, o clube mineiro também acrescentou Dudu, do Inter, como prioridade de contratação.

A direção gremista em relação à dupla de laterais, já havia informado que entende que os dois jovens podem contribuir para o elenco tricolor na temporada de 2021. Mesmo que, em 2020, não tenham recebido oportunidades recorrentes.

Em relação ao zagueiro Rodrigues, o jogador já atuou 42 vezes com a camisa tricolor e marcou dois gols. Foram 33 jogos na atual temporada e nove em 2019. O jogador tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2022.

Procurando reforços para potencializar o seu elenco, após o acesso da Série B para a elite do futebol brasileiro em 2021, a lista do América-MG não para por aí. O lateral do Inter, atualmente emprestado ao Atlético-GO, Dudu, também surge como uma das opções.

O jogador de 23 anos chegou ao colorado em 2018 e atuou em apenas nove partidas pelo time profissional. Jovem, sofreu com muitas lesões, sendo assim, quando recuperado, foi emprestado ao clube goiano para ganhar experiência. Seu contrato com o Inter vai até dezembro de 2021 e ao fim não deve renovar.

É possível que tenham outros nomes da dupla Grenal na lista do técnico Lisca. Gaúcho de Porto Alegre, o treinador de 48 anos conhece bem os times da capital, quando trabalhou pelo Inter durante nove anos nas categorias de base do clube. Ainda, treinou o colorado em 2016, durante três partidas, para tentar livar o time do rebaixamento, êxito que não conseguiu alcançar.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte