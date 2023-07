Inter Inter encaminha contratação do goleiro Sergio Rochet

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Rochet é titular do Nacional e da seleção uruguaia Foto: Reprodução/Fifa Rochet é titular do Nacional e da seleção uruguaia. (Foto: Reprodução/Fifa) Foto: Reprodução/Fifa

Surpreendendo a todos, o Inter encaminhou a contratação do goleiro Sergio Rochet, do Nacional-URU. A ideia do clube gaúcho é ter um goleiro mais experiente, apesar do bom momento de John.

A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo. O Colorado irá pagar 1,6 milhão de dólares por 70% dos direitos. O plano é que o atleta fique por quatro temporadas.

Rochet poderá ser inscrito pelo Inter na Libertadores. A saída do goleiro do Nacional é tratada como certa pelos jornais uruguaios. Ele é o sétimo estrangeiro do Inter, que no elenco conta com Bustos, Mercado, Nico Hernández, Aránguiz, De Pena e Enner Valencia.

No início desta temporada, embalado pelas chegadas de Suárez e Carballo, o Grêmio chegou a demonstrar interesse pelo goleiro, porém sem avanços.

Rochet é titular do Nacional e da seleção uruguaia. Na atual temporada, o atleta disputou 24 jogos.

