Grêmio Bahia faz contato com o Grêmio pelo goleiro Adriel

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Adriel perdeu espaço no Tricolor após uma sequência de polêmicas Foto: Lucas Uebel/Grêmio Adriel perdeu espaço no Tricolor após uma sequência de polêmicas (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a janela de transferências aberta, o Grêmio recebeu um contato do Bahia. O clube estaria interessado no goleiro Adriel. No primeiro momento, o time baiano apenas busca informações para uma possível contratação.

Nos bastidores, o clube gaúcho espera uma proposta oficializada e está aberto para negociações pelo jovem goleiro. A ideia gremista é buscar interessados fora do Brasil.

A pedida inicial do Grêmio beira os 4 milhões de euros, mas há margem para o negócio ocorrer por um valor abaixo. Existe a possibilidade do Tricolor permanecer com uma parte do percentual dos direitos econômicos do atleta.

Adriel era goleiro titular do Grêmio até a segunda rodada do Brasileirão. Ele acabou sendo sacado do time após uma sequência de atos de indisciplina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/bahia-faz-contato-com-o-gremio-pelo-goleiro-adriel/

Bahia faz contato com o Grêmio pelo goleiro Adriel

2023-07-07