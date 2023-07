Esporte Taça das Favelas Rio Grande do Sul chega em Sapucaia do Sul

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

O jogo de seleção no município está programado para acontecer na Praça da Juventude, no Capão da Cruz Foto: Governo do RS O jogo de seleção no município está programado para acontecer na Praça da Juventude, no Capão da Cruz (Foto: Governo do RS) Foto: Governo do RS

A Taça das Favelas Rio Grande do Sul chega em Sapucaia do Sul no dia 16. O evento é o maior campeonato entre favelas do mundo, realizado pela Central Única das Favelas (Cufa). Em 2023, pela primeira vez, acontece no Rio Grande do Sul. São 25 municípios participantes, recebendo inscrições e sediando as etapas das peneiras.

O jogo de seleção no município está programado para acontecer na Praça da Juventude, no Capão da Cruz. Podem se inscrever meninos, dos 14 aos 17 anos, e meninas, a partir dos 15 anos. A inscrição pode ser realizada por times ou jogadores individuais, pelo site inscricoestacadasfavelasrs.com.br, até o dia 13 de julho. O regulamento completo também está disponível no endereço.

“A Taça das Favelas é muito mais que um campeonato de futebol, é transformação de realidades. O legado do torneio é imenso, já revelou grandes talentos para o futebol brasileiro e impactou a vida de outros tantos jovens. Depois de 10 anos acontecendo em outros Estados, estamos trazendo algo para promover a igualdade e integração social através do esporte”, afirma Rogério Santos, coordenador da Cufa Montenegro e um dos organizadores do evento.

“Realizar este projeto pela primeira vez no Rio Grande do Sul é muito importante. Será o maior campeonato de comunidade do Estado, com transmissão da TV aberta. Vamos colocar os atletas e as comunidades em lugar de destaque e mostrar a potência das favelas gaúchas. A Taça das Favelas mudará o conceito de projeto esportivo e social no Estado”, relata o coordenador da Cufa Frederico Westphalen, Junior Torres, e também organizador do evento.

