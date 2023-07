Grêmio “Vamos deixar passar esses dois jogos para ver”, diz Renato sobre volta de Luan ao Grêmio

O treinador disse que conversou com o presidente do clube sobre a possível contratação

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (7) e comentou sobre a possibilidade da contratação do meia Luan. O jogador está afastado no Corinthians. Ele chegou a ser agredido por torcedores do clube paulista dentro de um motel, em São Paulo.

Renato foi questionado sobre a situação do meia. O treinador comentou que ficou triste com a situação, cobrou punição aos responsáveis e revelou a sua intenção de repatriar o jogador.

“Comigo aqui, ele fazia algumas coisas que está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar no treino, era último a ir embora e rendia no campo. Comigo o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo contra o Bahia, eu conversei com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias de trazer o Luan de volta. Vamos deixar passar esses dois jogos para ver”, disse Renato.

