Inter Inter encerra a preparação para o confronto contra o Avenida, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Gauchão

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com sete pontos somados, o Colorado é o líder do Grupo B, com duas vitórias e um empate em três partidas Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter está pronto para encarar mais um duelo no Campeonato Gaúcho. Neste domingo (02), às 20h30min, o Clube do Povo enfrenta o Avenida, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Estadual.

A preparação chegou ao fim na manhã deste sábado (1º), no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado realizou os últimos ajustes no time que entrará em campo em busca de mais três pontos no Gauchão. A atividade foi fechada, com exercícios táticos e de bola parada no gramado.

Com sete pontos somados, o Colorado é o líder do Grupo B, com duas vitórias e um empate em três partidas. No Gigante, junto da torcida, a equipe vai em busca de mais um resultado positivo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-encerra-a-preparacao-para-o-confronto-contra-o-avenida-no-beira-rio-pela-quarta-rodada-do-gauchao/

Inter encerra a preparação para o confronto contra o Avenida, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Gauchão

2025-02-01