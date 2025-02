Grêmio Grêmio anuncia o empréstimo do meia Gabriel Silva

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Jogador passará a compor o elenco do Hercílio Luz FC, de Santa Catarina Foto: Divulgação/Grêmio Jogador passará a compor o elenco do Hercílio Luz FC, de Santa Catarina. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (1º), o Grêmio anunciou o empréstimo do meio-campista Gabriel Silva. O jogador agora fará parte do elenco do Hercílio Luz FC, de Tubarão, em Santa Catarina. O atleta assinou um vínculo com o clube catarinense até julho de 2025.

Confira nota oficial

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o meia Gabriel Silva teve concretizado o seu empréstimo para o Hercílio Luz FC, de Tubarão/SC.

O atleta assinou vínculo até julho de 2025 e jogará o Campeonato Catarinense. O Clube deseja sorte e sucesso ao atleta nesse novo desafio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-anuncia-o-emprestimo-do-meia-gabriel-silva/

Grêmio anuncia o empréstimo do meia Gabriel Silva

2025-02-01