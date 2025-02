Política Saiba o que Bolsonaro disse a Davi Alcolumbre em ligação após eleição no Senado

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

“Dei os parabéns a Davi Alcolumbre e combinamos para tomar um café em breve”, afirmou Jair Bolsonaro (E) Foto: Marcos Correa/PR Foto: Marcos Correa/PR

Assim que o mome do senador Davi Alcolumbre (União-AP) alcançou 41 votos, o presidente do Senado recebeu os cumprimentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em uma rápida conversa, Bolsonaro cumprimentou Davi Alcolumbre e deu os parabéns pela votação. Eles combinaram de tomar um café nos próximos dias.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi quem passou o telefone para Davi Alcolumbre ainda no plenário do Senado. “Dei os parabéns a Davi Alcolumbre e combinamos para tomar um café em breve”, afirmou Jair Bolsonaro.

