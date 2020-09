Inter Inter encerra preparação para o Grenal 427

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

E foi encerrada a preparação, nessa terça-feira (22), do lado colorado para o clássico 427, válido pela fase de grupos da Libertadores.

Sob comando do técnico Eduardo Coudet foram realizadas atividades táticas com os jogadores para definir o time que entrará em campo no Beira-Rio. Edenilson e Moisés, suspensos, estão fora.

Líder com sete pontos, uma vitória coloca o Colorado mais próximo da classificação para as oitavas de final da competição.

O Grenal acontece nessa quarta-feira (23), às 21h30, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

