Rodrigo Lindoso, meio campista colorado, concede entrevista antes do clássico Grena 427

22 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Em vídeo divulgado pelo Inter, o meio campista Lindoso concedeu uma pequena entrevista sobre o momento pré Grenal e as preparações da equipe para o clássico na Libertadores.

O jogador iniciou a fala sobre o momento que vive o clube na competição sul-americana e a importância que o clássico possui: ”Sabemos da dificuldade que é a Libertadores, viemos de uma Pré-Libertadores, tivemos dois desafios grandes e nosso grupo também não é nada fácil, hoje estamos na liderança por mérito nosso, e o clássico é mais um jogo que teremos pela frente, e pode nos ajudar a dar um passo bem grande na nossa classificação.”

Sobre o foco colorado e o apoio que a torcida concedeu ao time no treino da última segunda-feira (21), o jogador destacou: ”No nosso dia a dia estamos sempre focados, queremos ganhar todos os jogos, mas nem sempre acontece como a gente planeja, como a gente treina, é o futebol. Mas ter o apoio de todos, ter o apoio da torcida, como tivemos no treino, é de suma importância, também por não termos a oportunidade de receber nosso torcedor no estádio, então todo apoio, toda torcida é bem-vinda.”

Em relação ao poder de jogar o clássico dentro de casa e o que isso representa para a equipe, não deixou de mencionar que a força que tem é bem maior: ”Cada clube tem sua força dentro de casa, do Inter não é diferente. Sabemos que isso é histórico, como faz diferença em todas as competições. Isso é o diferencial, na Libertadores é bom ter o retrospecto de vitórias dentro de casa.”

Ao encerrar, falou um pouco mais sobre a preparação da equipe para o clássico da quarta-feira (22): ”Sabemos que uma vitória nos deixa bem perto da classificação, é uma responsabilidade grande, principalmente por estarmos jogando em casa. É o jogo do ano, a preparação está sendo feita para fazermos uma boa partida.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

