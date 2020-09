Esporte Ministério da Saúde aprova a volta de até 30% do público aos estádios de futebol no Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Estados e municípios devem definir seus protocolos e adotar medidas sanitárias apropriadas para receber os torcedores Foto: Ricardo Duarte/Internacional Estados e municípios devem definir seus protocolos e adotar medidas sanitárias apropriadas para receber os torcedores. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) recebeu sinal verde do governo federal para colocar em prática o plano de retorno do público nos estádios de futebol. O Ministério da Saúde aprovou um estudo da entidade que propõe o retorno de até 30% de torcida aos campos no Brasileirão.

A condição é que Estados e municípios definam seus protocolos e adotem medidas sanitárias apropriadas para receber torcedores e evitar a propagação do novo coronavírus.

Apesar da aprovação do Ministério da Saúde, ainda há um longo caminho a ser percorrido até que o público volte a frequentar as arquibancadas, já que os governos estaduais e municipais precisam permitir essa operação. Outro obstáculo é que os presidentes dos clubes pensam diferente sobre o assunto.

