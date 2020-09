Porto Alegre Publicado edital para mais uma unidade do restaurante popular Prato Alegre na Capital gaúcha

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Novo espaço funcionará no Eixo Baltazar, na Zona Norte Foto: Maria Ana Krack/PMPA Novo espaço funcionará no Eixo Baltazar, na Zona Norte. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

O edital de chamamento público para que organizações da sociedade civil possam oferecer o serviço de refeições sociais em mais um espaço do Prato Alegre foi publicado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre.

O objetivo é buscar um gestor para a sexta unidade do Prato Alegre, desta vez no Eixo Baltazar, na Zona Norte da Capital, que servirá cem refeições por dia para a população em situação de rua ou de alta vulnerabilidade. Os interessados devem entregar a documentação necessária até 22 de outubro. A abertura dos envelopes ocorrerá às 14h do dia 23 de outubro, na avenida Princesa Isabel, 1115, 4º andar.

A organização social vencedora assinará um termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte por um ano, com possibilidade de prorrogação até o limite de 60 meses, para a oferta de refeições gratuitas. Os recursos repassados somam um total de R$ 331.800.00, sendo 12 parcelas de R$26.400,00.

