Viaduto e mais 3,5 quilômetros da duplicação da ERS-118 são inaugurados em Sapucaia do Sul

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

“A ERS-118 é uma das mais importantes rodovias estaduais", destacou o governador durante a inauguração das obras Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini “A ERS-118 é uma das mais importantes rodovias estaduais", destacou o governador durante a inauguração das obras. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo gaúcho inagurou, nesta terça-feira (22), o viaduto sobre a avenida coronel Theodomiro Porto da Fonseca e a duplicação de mais 3,5 quilômetros da ERS-118, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O trecho é um dos locais com maior fluxo de veículos por ligar os municípios de Esteio e Sapucaia do Sul e por ser utilizado pelos moradores das duas cidades como rota de saída em direção às BRs 116 e 290.

“A ERS-118 é uma das mais importantes rodovias estaduais, e a duplicação, uma obra sonhada há duas décadas, principalmente pelos moradores da região. Com 94% da execução concluída, já vem fazendo a diferença na segurança viária para quem circula e mora por aqui. Especialmente neste trecho do novo viaduto, que era de muitos conflitos no trânsito. Vai oferecer melhor fluidez e segurança, bem como melhores condições para o desenvolvimento de empreendimentos que se instalam aqui nessa região”, destacou o governado Eduardo Leite durante a inauguração, realizada em ato restrito a autoridades.

Iniciada há 14 anos e interrompida diversas vezes por falta de recursos, a obra de duplicação dos 21,5 quilômetros entre Sapucaia do Sul e Gravataí foi retomada pela atual gestão em junho de 2019 com o compromisso de não paralisá-la até a conclusão. A previsão de entrega total foi reafirmada pelo governador para o fim deste ano.

“Essa é uma das nossas obras prioritárias e estará entregue à comunidade gaúcha até o fim de 2020”, disse Leite, acompanhado do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior na inauguração do viaduto e do trecho duplicado.

Atualmente, a obra está com 94% de execução concluída. Dividida em três lotes, esta última fase conta com financiamento de R$ 131 milhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), dos quais já foram investidos R$ 105 milhões.

