Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Em preparação para o Grenal 427, o atacante Diego Souza concedeu entrevista coletiva na tarde dessa terça-feira (22), e falou sobre o clássico, o momento tricolor e a preparação da equipe.

Já no início, perguntado sobre o desempenho da equipe em campo e de que forma a pressão se dava com a proximidade do clássico e a necessidade de uma vitória, o atacante respondeu: ”Não existe pressão, um clássico onde o Grêmio sabe da importância, sabemos da importância da vitória. Trabalhamos muito para realizar nossa função dentro de campo. Precisamos nos mobilizar muito, todos sabem da importância e o que vale esse jogo para nós.”

Ainda sobre a pressão devido aos maus resultados do tricolor, e se então o Grenal seria um divisor de águas para o resto da temporada, Diego salientou: ”Não se fala em divisor de águas, sabemos da importância de jogo, vamos nos entregar muito, se doar muito, buscar o resultado até o fim, honrar essa camisa em todos os jogos, não só em clássico.”

O Grêmio que está com desfalques e dúvidas para a partida de quarta-feira (23), não sabe se poderá contar com a dupla de zaga titular, Geromel e Kannemann, e ao ser perguntado sobre a importância desses dois jogadores em campo, o jogador declarou: ”É muito importante contar com Geromel e Kannemann, foi considerada a melhor dupla de zaga do país, é importante ter eles ao nosso lado em campo. Contar com eles seria muito bom para essa partida tão importante.”

Ao encerrar, não deixou de destacar que o jogo vai ser difícil, como sempre são os Grenais, mas que o Grêmio vai buscar o resultado: ”O time do Inter é uma equipe qualificada, com grandes jogadores, sabemos da qualidade do time deles. É um jogo muito difícil, parelho, quem se aproveitar dos detalhes, quem errar menos vai ser vitorioso.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

