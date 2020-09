Grêmio No segundo Grenal da Libertadores, Grêmio supera o Inter e vence a partida por 1 a 0

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Na noite dessa quarta-feira (23), a dupla Grenal se enfrentou pelo segundo Grenal na história da Libertadores.

E nas escalações já começaram as surpresas. Do lado do Inter, na lateral esquerda quem tomou a titularidade foi Matheus Jussá, já que o lateral Uendel está confirmado com COVID-19. Já do lado tricolor, a volta de Kannemann e Pepê marcaram mudanças no time.

A bola rolou e os times começaram se conhecendo, várias bolas recuadas para os goleiros, e os dois apostando na troca de passes. Aos 4′, o Grêmio tentou atacar em um cruzamento com Cortez, mas Zé Gabriel chegou antes para chutar para a fora, garantindo o escanteio tricolor.

Aos 7′ minutos, mais uma tentativa do lado azul, em um contra-ataque rápido Orejuela tocou para Alisson que, marcado por Cuesta, chutou para fora.

Aos 10′, o Inter foi ao ataque, Boschilia tentou o cruzamento mas foi bloqueado por Orejuela.

O jogo se manteve frenético, com os dois times procurando o jogo, investindo muito na troca de passes, tentando infiltrar na área adversária, mas sem muita objetividade no ataque, que não era concluído com facilidade. Aos 15′, falta perigosa de longa distância para o Inter, Saravia cobrou mas a bola foi para a linha de fundo.

Aos 18′, primeiro cartão. Rodrigo Lindoso chegou forte no jogador Alisson, que ficou caído no chão.

Aos 27′, mais uma tentativa do time tricolor. Pepê aproveitou a lambança de Saravia, invadiu a área e tocou para Alisson, que chutou. A bola saiu e o goleiro Marcelo Lomba cobrou o escanteio.

O Grêmio explorava muito bem a velocidade de Alisson e Orejuela contra Matheus Jussa – que não é da posição. O time Tricolor encontrava espaços pelos lados do campo. E o Inter não conseguia engrenar o seu jogo.

Aos 35, um bom momento do Inter, Cuesta lançou às costas de Rodrigues. Marcos Guilherme cruzou para Galhardo que cabeceou. Vanderlei segurou sem dificuldade.

Aos 39′, mais um cartão. Lucas Silva deu uma entrada forte em Marcos Guilherme e recebeu o cartão amarelo no mesmo minuto.

Aos 42′, após cobrança de lateral, Zé Gabriel cortou errado. A bola sobrou para Orejuela, que soltou a bomba, mas a bola saiu para a linha de fundo.

Fim de primeiro e o jogo se mantinha empatado.

Ao apito do segundo tempo, o jogo ainda estava frenético com os dois times tentando chegar perto do gol, para abrir o placar.

Aos 12′, o Inter tentou! Abel Hernández roubou a bola de Matheus Henrique e tocou para Boschilia. O meia cruzou na cabeça de Thiago Galhardo. Vanderlei defendeu, evitando o gol do Inter.

Aos 17′, Pepê avançou com a bola e tocou para Matheus Henrique. O camisa 7 acionou Orejuela, que cruzou, mas exagerou na força e o zagueiro Cuesta ficou com a bola.

Aos 22′, a chance mais concreta do segundo tempo. Na correria, Pepê recebeu de Diego Souza e tentou encobrir Lomba, mas chutou para fora.

Aos 27′ Alisson recebeu na direita, chamou Musto para dançar, invadiu a área e chutou cruzado. A bola foi para fora.

Mas aos 28′, o tricolor abriu o placar no Beira-Rio. Pepê recebeu de Darlan, limpou e chutou no canto esquerdo de Lomba, que saltou, mas não alcançou a bola. 1×0 para Grêmio.

Aos 30′, o Inter tentou responder. Abel Hernández girou e tentou um volei. Vanderlei fez a defesa.

Mas aos 31′, as mudanças começaram a acontecer. No colorado, saiu Rodrigo Lindoso para a entrada de D’Alessandro e Marcos Guilherme para a entrada de Leandro Fernández.

Aos 36′, saiu do lado tricolor. 3 em sequência. Saiu Pepê, com câimbras, para a entrada de Luiz Fernando. Darlan saiu para a entrada de Robinho e Diego Souza saiu para a entrada de Isaque.

E o cartão amarelo saiu mais uma vez aos 43′ minutos. Leandro Fernández foi punido por agarrar Luiz Fernando.

Aos 44′, Alisson saiu para a entrada de Guilherme Azevedo.

E aos 49′, o Grêmio tentou o último com Orejuela que recebeu na direita, driblou Jussa mas a bola desvia e sai.

E aos 50′, fim de jogo! O Grêmio vence o jogo por 1 a 0.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

