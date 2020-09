Grêmio Grêmio realiza último treino antes do Grenal

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio finalizou a preparação para o próximo desafio pela Libertadores da América, o clássico Grenal.

Nesta quarta-feira, a equipe enfrenta o Inter em duelo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da competição continental. O último treino aconteceu na tarde desta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, sob comando do técnico Renato Portaluppi foram feitas atividades táticas, com o objetivo de ajustar o posicionamento da equipe para o duelo. Cobranças de bola parada e trabalho de marcação também foram executados.

O Grenal acontece nessa quarta-feira (23), às 21h30, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

