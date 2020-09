Grêmio Renato comemora vitória no Grenal e tranquiliza torcida gremista: “Ninguém desaprendeu a jogar”

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 24 de setembro de 2020

Se alguém saiu aliviado do Grenal 427, este alguém foi Renato Portaluppi. A equipe gremista venceu o Inter por 1 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e chegou ao décimo clássico sem perder para o rival. Renato, que passava por um dos momentos mais complicados a frente do seu grupo, pode, enfim, respirar aliviado. Além da vitória, o grupo tricolor conseguiu apresentar uma melhora no desempenho em campo.

O técnico aproveitou a entrevista coletiva pós-jogo, para desabafar sobre as críticas que vem recebendo: “Adoramos quando vêm as críticas, vemos que é do coração, não da cabeça. Falavam que o Grêmio estava correndo pouco e cansando. Deu demonstração do preparo físico. Falta entrosamento, que é normal, mas nunca falta vontade, tesão para o grupo. Viemos na casa do adversário e não deixamos jogar. Isso é Grêmio. Há pessoas que têm que parar de dar opinião com a camisa do Internacional por baixo. Sejam profissionais”.

Para o clássico, Renato precisou reformular sua equipe, que estava sem jogadores importantes como Maicon, Jean Pyerre e Geromel. Para os dois primeiros, ainda não há previsão de retorno. Já o zagueiro deve estar em campo contra o Atlético-MG no próximo sábado (26). Mas as estratégias utilizadas pelo técnico conseguiram bloquear o jogo do adversário e manter o Grêmio superior em quase toda a partida. O gol saiu pelos pés de Pepê que, assim como outras peças, também retornou ao time após um tempo lesionado. “É a transição que estamos fazendo. Tem três ou quatro esquemas. Muita gente não percebeu ainda. Às vezes tenho que modificar pelas ausências de jogadores. E mesmo assim, estamos reinventando a cada partida. Importante não ficar somente em um esquema. Deu certo contra o Palmeiras e contra o Internacional “, destacou. O clássico 427 marcou o número de 365 jogos do técnico Renato Portaluppi no comando do Grêmio. Com a marca, Renato se tornou o segundo treinador que mais dirigiu o tricolor na história: “Felicidade muito grande ser o segundo técnico com mais jogos pelo clube. Só tenho que agradecer ao nosso torcedor, ao grupo e a direção. O torcedor pode ficar tranquilo, ninguém desaprendeu a jogar.” Na Libertadores, o tricolor tem sete pontos, mesma pontuação do Inter, e é o segundo colocado do Grupo E apenas pelo saldo de gols. O próximo desafio é pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O Grêmio é o 12º colocado da tabela, com 13 pontos.

