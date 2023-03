Inter Inter enfrenta fora de casa o Caxias, neste sábado, em primeiro duelo pelas semifinais do Gauchão

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Zagueiro colorado Rodrigo Moledo foi sondado pelo Cruzeiro-MG. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter enfrenta fora de casa o Caxias, neste sábado (18), no primeiro duelo das semifinais do Campeonato Gaúcho. A partida está marcada para as 16h30min no estádio Centenário, ao passo que o confronto de volta será disputado em 26 de março (domingo) no estádio Beira-Rio. Quem se sair melhor na somatória das duas partidas enfrentará Grêmio ou Ypiranga de Erechim.

A preparação do grupo colorado foi finalizada na manhã dessa sexta-feira no centro de treinamentos do Parque Gigante. O técnico Mano Menezes comandou atividades táticas e com bola parada defensiva, ajustando os detalhes finais antes do embarque – a delegação chegou à Serra no fim da tarde.

O comandante colorado tem novamente à disposição o goleiro Keiller, o volante Gabriel Baralhas e o atacante Pedro Henrique. Já o centroavante Alemão desfalca a equipe, por suspensão automática – ele recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada anterior.

Em entrevista coletiva nesta semana, Mano não deixou claro a escalação que estará em campo no apito inicial. Sobre o desafio em si, a postura foi de respeito ao oponente:

“O Caxias tem sido um adversário bastante duro, não só no estádio Centenário mas também fora de casa. Então temos que nos preparar para essas semifinais, porque é a coisa mais importante a se fazer. Não devemos pensar em nada para frente ou para trás, a realidade é o agora. Precisamos dar a segurança necessária para que a equipe tenha e melhor produção neste sábado”.

Sondagem por Moledo

O zagueiro colorado Rodrigo Moledo foi procurado pelo Cruzeiro de Minas Gerais. A sondagem partiu de um velho conhecido do camisa 4 no Inter: o ex-colega D’Alessandro, aposentado desde 2022 e que recentemente assumiu a coordenação de futebol do clube de Belo Horizonte.

Na avaliação do argentino, a negociação é complicada, a começar pelo fato de o defensor já ter manifestado à direção colorada a sua intenção de permanecer no estádio Beira-Rio. O experiente Moledo, 35 anos, atualmente está na reserva, mas tem entrado em campo no decorrer em algumas oportunidades – é, também, um dos seis nomes do elenco que apareceram entre os relacionados em todos os 11 duelos da temporada.

O defensor está em sua terceira passagem pelo Inter, iniciada desde 2018. Do grupo atual, é integrante com maior número de partidas pelo time gaúcho: 234, com 14 gols marcados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-enfrenta-fora-de-casa-o-caxias-neste-sabado-em-primeiro-duelo-pelas-semifinais-do-gauchao/

Inter enfrenta fora de casa o Caxias, neste sábado, em primeiro duelo pelas semifinais do Gauchão