Futebol Inter enfrenta o Aimoré neste domingo, em busca da vitória para voltar ao G4 no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Preparação para a disputa contra o Índio Capilé foi encerrada na tarde deste sábado (5), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste domingo (6), o Internacional recebe o Aimoré, no estádio Beira-Rio, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. No jogo, a equipe da Casa busca a vitória para voltar ao G-4 e diminuir a pressão após a eliminação precoce na Copa do Brasil.

O time de São Leopoldo, por sua vez, precisa da vitória para ir para a última rodada do Gauchão com chances de classificação para as semifinais. Além disso, o Índio Capilé ainda tem remotas chances de rebaixamento. Um possível triunfo sobre o Colorado deve afastar este temor da equipe visitante.

Após a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, o Internacional tenta se recuperar do desastre e vê na disputa deste domingo, a oportunidade de mostrar resultado imediato. Inter e Aimoré entram em campo às 18h15, cada um com objetivos relevantes para o certame e suas torcidas.

Consciente do momento, o Colorado sabe que vem apresentando um rendimento abaixo do esperado nesse início de temporada e o alerta foi ligado nos bastidores. O Internacional que jogará contra o Aimoré deve apresentar várias mudanças em relação aos últimos jogos. Deve entrar em campo na busca de mais três pontos na competição estadual para se aproximar da parte de cima da tabela e entrar na zona de classificação.

Com 12 pontos, o clube está na quinta posição da tabela do Gauchão. A equipe do Beira-Rio precisa de uma sequência de resultados para se classificar para as semifinais da competição. Nas próximas disputas, além do Aimoré, a equipe também enfrenta o Grêmio e o Guarany nas últimas rodadas.

A preparação para a partida foi encerrada na tarde de sábado (5), no CT Parque Gigante. O treinador Alexander Medina comandou trabalhos táticos no gramado, numa atividade de onze contra onze em curto espaço de campo. Enquanto do outro lado, uma parte do elenco fazia um exercício de posicionamento e movimentação.

No clube, a expectativa e o foco de todos está na classificação para o mata-mata da competição, para logo depois buscar o título do Gauchão 2022.

Segundo a assessoria de imprensa do Inter, a preparação nesse início de semestre é considerada como importante para chegar em alta no Brasileirão e na Sul-Americana.

Já o adversário do Internacional neste final de semana, o Aimoré, ganhou apenas uma partida nos últimos cinco jogos e corre o risco de cair para a segunda divisão. A equipe está na décima posição, com 11 pontos conquistados, e tenta somar pontos nessas últimas três rodadas para escapar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol