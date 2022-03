Porto Alegre Porto Alegre retorna oficialmente à Rede das Cidades Educadoras

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Porto Alegre foi uma das primeiras cidades brasileiras a integrar a rede, mas já há algum tempo estava desconectada do projeto Foto: Divulgação Porto Alegre foi uma das primeiras cidades brasileiras a integrar a rede, mas já há algum tempo estava desconectada do projeto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Capital gaúcha reingressou oficialmente nesta sexta-feira (04), à Rede Internacional das Cidades Educadoras, conjunto de municípios de diversos países que compartilham princípios básicos de educação, partindo da convicção de que o desenvolvimento dos seus habitantes não pode ser deixado ao acaso. Desde o ano passado, a prefeitura, através da SMTC (Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria), vem articulando o retorno de Porto Alegre ao programa.

Em 23 dezembro de 2021, o prefeito Sebastião Melo promoveu a adesão do Município à Carta das Cidades Educadoras. “Foi um longo processo para o recredenciamento. Hoje já podemos comemorar”, destaca o titular da SMTC, Gustavo Ferenci.

Porto Alegre foi uma das primeiras cidades brasileiras a integrar a rede, mas já há algum tempo estava desconectada do projeto. “Estávamos sendo desfiliados, nosso vínculo ainda era mantido apenas por algumas iniciativas da Empresa Pública de Transporte e Circulação”, destaca Ferenci.

Carta das Cidades Educadoras

A Associação Internacional das Cidades Educadoras, fundada em 1994, é um grupo de governos locais que tem como objetivo o intercâmbio, a cooperação e o avanço no desenvolvimento e implementação de práticas inspiradoras nos princípios da Carta das Cidades Educadoras, que hoje reúne 20 princípios divididos em três áreas: O direito à cidade educadora, O compromisso da cidade e Ao serviço integral das pessoas.

A primeira carta foi elaborada no Congresso Internacional das Cidades Educadoras, em novembro de 1990, em Barcelona. A Carta foi revista no II Congresso Internacional (Bolonha, 1994), no VIII Congresso (Génova, 2004) e, em 2020, para adaptar as perspectivas aos novos desafios e necessidades sociais.

