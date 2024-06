Inter Inter enfrenta o Criciúma neste domingo pelo Brasileirão

O Inter e o Atlético (MG) se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, no dia 26, quando Atlético-MG venceu por 2 a 1. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Neste domingo (30), o Inter enfrenta o Criciúma (SC), às 18h30min, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O jogo é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão na metade da tabela e tentam subir na classificação.

O Colorado saiu de campo derrotado na rodada passada, quando foi superado pelo Atlético-MG, também jogando no Majestoso. O time, no entanto, vinha em um momento positivo. O Inter tem 17 pontos e está na 9ª colocação. Já o Criciúma vinha em um momento positivo e chegou a acumular duas vitórias consecutivas. No entanto, a equipe perdeu para o São Paulo, na rodada passada do Brasileirão. O time tem agora a 13ª colocação, com 12 pontos.

Os dois clubes já se enfrentaram 20 vezes e o Inter soma 13 vitórias. O Criciúma venceu três vezes e aconteceram ainda 4 empates. No último jogo entre eles, o Colorado venceu por 3 a 2 em jogo válido pela Série B de 2017.

O jogo terá como árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) e como assistentes Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). No VAR, Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

De volta

O Inter confirmou a volta aos jogos no estádio Beira-Rio, por meio de uma publicação nas redes sociais. O reencontro com o torcedor colorado ocorrerá no próximo domingo, dia 7 de julho, contra o Vasco, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arco-íris

O Beira-Rio foi iluminado com as cores da Bandeira LGBTQIAPN+ na noite de sexta-feira (28), em alusão ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, que tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária, independente do gênero sexual. Com a iniciativa, o “Inter reitera seu apoio à data e reforça seu compromisso na luta contra a qualquer tipo de intolerância”, divulgou em seu site.

