Sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Inter Inter enfrenta o Palmeiras neste sábado, fora de casa pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2025

O técnico Roger Machado aproveitou a parada para a Data-Fifa para testar formações diferentes nos treinos da equipe. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Inter e Palmeiras se enfrentam neste sábado (13), às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O confronto, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado busca subir na tabela, já que está na 10° colocação na tabela, com 27 pontos. O time paulista, por sua vez, é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos.

O técnico Roger Machado aproveitou a parada para a Data-Fifa para testar formações diferentes nos treinos da equipe. Se na semana passada foi levado a campo um time no 4-1-3-2, com o retorno de Bruno Henrique, numa volta dos três volantes – ao lado de Thiago Maia e Alan Rodríguez –, desde segunda-feira (8), novas ideias de escalação têm sido testadas. Outra novidade foi o retorno de Bruno Tabata aos trabalhos com o grupo.

Já o  Palmeiras pode ter uma peça nova em campo: Andreas Pereira. O meio-campista está apto para atuar e pode fazer sua estreia em casa nesta rodada. Os meias Mauricio e Raphael Veiga, recuperados de problemas físicos, vêm participando integralmente do treinamento e podem ficar à disposição de Abel Ferreira.

Retrospecto entre Palmeiras x Internacional

Ao longo da história foram 104 confrontos, sendo 36 vitórias do lado paulista, contra 41 do rival, além de 27 empates. Considerando apenas o Campeonato Brasileiro o atual campeão gaúcho venceu 34, empatou 24 e perdeu 26 vezes.

Prováveis escalações: 

-Palmeiras: Weverton, Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. (Técnico: Abel Ferreira)

-Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho, Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata (Bruno Henrique), Carbonero; Alan Patrick, Ricardo Mathias. (Técnico: Roger Machado)

 

Balde de água fria: Inter tem pedido negado sobre o Brasileirão de 2005
Ex-ministro do Supremo critica Barroso e defende anistia: “postura extravagante”
