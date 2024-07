Inter Inter enfrenta o Rosario Central, da Argentina, pela Sul-Americana; acompanhe

16 de julho de 2024

Duelo é válido pelo playoff da competição continental

Rosario Central e Inter se enfrentam a partir das 21h30min desta terça-feira (16), no Gigante de Arroyito, em Rosario, na Argentina. O duelo é válido pelo playoff da Copa Sul-Americana.

O Rosario chega à repescagem após ter ficado em terceiro lugar no Grupo G da Libertadores. O time não vence há quatro partidas, com duas derrotas no período, e tenta acabar com a turbulência.

Em crise, o Inter vê a disputa como chance para minimizar os problemas. Sem técnico definido após a demissão de Eduardo Coudet, o Colorado trabalha para definir um substituto. Roger Machado, do Juventude, é o favorito. Enquanto isso, os gaúchos tentam uma vantagem nas competições das quais participa. O objetivo é acabar com a seca de seis jogos sem vencer, com três derrotas e a eliminação precoce na terceira fase da Copa do Brasil.

