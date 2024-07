Inter Clube espanhol sinaliza proposta por Vitão, zagueiro do Inter

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Nesta temporada, Vitão participou de 30 jogos, fez um gol e contribuiu com uma assistência Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Nesta temporada, Vitão participou de 30 jogos, fez um gol e contribuiu com uma assistência (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O Real Betis, da Espanha, deve apresentar uma proposta oficial ao Inter nos próximos dias pelo zagueiro Vitão.

Os europeus sinalizam com valores próximos a 8 milhões de euros (R$ 47,67 milhões pela cotação atual). Deste montante, 6 milhões de euros (R$ 35,75 milhões) ficariam no Beira-Rio, já que o Inter que detém 80% dos direitos do jogador de 24 anos.

O interesse do Betis em Vitão é antigo e veio a público no início de junho. Outros clubes europeus, como West Ham e o Nottingham Forrest, da Inglaterra, e o Villarreal, da Espanha, também colocaram o zagueiro colorado no radar.

Vitão acertou o contrato definitivo com o Inter no início deste mês. Ao término do vínculo com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o jogador de 24 anos oficializou com o Colorado até o fim de 2026.

A assinatura foi comemorada pelo clube gaúcho como se fosse uma nova contratação. A direção colorada entende que conseguiu um zagueiro cobiçado no mercado sem custos e que irá gerar lucro com uma possível venda do jogador. O camisa 44 do Inter foi destaque na eliminação colorada da Copa do Brasil. O zagueiro foi expulso no empate em 1 a 1 com o Juventude no sábado (13), o que decretou mais um fracasso da equipe nesta temporada. Vitão chegou ao Beira-Rio em 2022, amparado em uma normativa da Fifa, que permitia aos jogadores que estavam na Ucrânia e na Rússia a suspensão unilateral dos contratos com clubes dos dois países por conta da guerra entre os dois países. Neste ano, Vitão participou de 30 jogos, fez um gol e contribuiu com uma assistência. No total, ele tem 120 jogos com a camisa colorada e balançou as redes em quatro oportunidades.

