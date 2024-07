Grêmio Jogadores do Grêmio se reapresentam e realizam treino com foco no São Paulo, pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tricolor gaúcho enfrenta o time paulista nesta quarta-feira (17), às 20h, no MorumBis Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor gaúcho enfrenta o time paulista nesta quarta-feira (17), às 20h, no MorumBis (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de vencer o Operário-PR e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Grêmio volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Os jogadores e comissão se reapresentaram no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e iniciaram os trabalhos para enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira (17), às 20h, no MorumBis, em jogo válido pela 17ª rodada da competição nacional.

Os atletas que atuaram mais de 60 minutos na partida pela Copa do Brasil permaneceram no vestiário fazendo trabalho regenerativo. Os demais foram a campo e realizaram treinamento técnico.

Na primeira parte, uma dinâmica de ataque contra defesa, com a bola passando pelos pés dos meias e chegando aos laterais que colocavam na área para disputa de três atacantes contra dois zagueiros atuando em revezamento. Na parte final, uma disputa 9×9 em campo reduzido e com limite de três toques na bola.

A novidade do treino foi a presença do goleiro Brenno. Campeão Olímpico com a Seleção Brasileira, Brenno foi destaque no Bari, da Itália, onde atuou por empréstimo na temporada passada, fazendo 33 jogos. Ele retornou ao Grêmio e foi reintegrado ao plantel.

Quatro jogadores da base foram chamados para compor o grupo no treinamento desta tarde: Danillo, Paulo, Lucas Ryan e Luís Eduardo.

Na tarde de domingo (14), o Tricolor informou lesão muscular do meia Cristaldo, ocorrida na partida diante do Cruzeiro, na última quarta-feira (10). O atleta já iniciou tratamento com a equipe de fisioterapia e deve seguir indisponível por até 15 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/jogadores-do-gremio-se-reapresentam-e-realizam-treino-com-foco-no-sao-paulo-pelo-brasileirao/

Jogadores do Grêmio se reapresentam e realizam treino com foco no São Paulo, pelo Brasileirão

2024-07-16