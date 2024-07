Grêmio CBF confirma local para Grêmio x Vitória, pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Partida contra o time baiano ocorrerá no estádio Centenário, em Caxias do Sul

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou, nesta segunda-feira (15), que o duelo entre Grêmio e Vitória será realizado no Centenário, em Caxias do Sul. O confronto, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, será neste domingo (21), às 11h.

Este será o quinto confronto do Tricolor como mandante no estádio da Serra Gaúcha. Até o momento, são duas vitórias (Fluminense, pelo Brasileirão, e Operário-PR, pela Copa do Brasil), um empate (Palmeiras, pelo Brasileirão) e uma derrota (Cruzeiro, pelo Brasileirão).

As condições do gramado do Centenário têm gerado reclamações da comissão gremista. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Operário-PR, o técnico Renato Portaluppi criticou o estado do campo. “Também agradecer ao Caxias por estarem emprestando o Centenário para jogarmos, mas o campo está bastante gasto, até porque o Caxias também joga nele e isso dificulta o nosso trabalho”, disse o comandante gremista.

Mesmo com o empréstimo, o Grêmio vem estudando possibilidades para mudar a sede das próximas partidas como mandante, já que a Arena, em Porto Alegre, segue indisponível. No entanto, o clube esbarra na dificuldade para encontrar um lugar que atenda às exigências de qualidade e facilidade de logística.

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o time retoma o Brasileirão visando se recuperar na competição e sair da zona de rebaixamento. O Grêmio está em 18º lugar, somando apenas 11 pontos, quatro atrás do primeiro fora do Z-4, mas com dois jogos a menos. A próxima partida pelo campeonato é contra o São Paulo, nesta quarta-feira (17), às 20h, no MorumBis.

