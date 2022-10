Inter Inter enfrenta o Santos, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada do Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

Após cumprir suspensão, Bustos retorna ao time titular do Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter está escalado para enfrentar o Santos. O jogo, válido pela 29ª rodada do Brasileirão, ocorre às 15h deste sábado (1º), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Além dos retornos de Bustos e Johnny, as novidades são Mauricio e Rodrigo Moledo.

O time tem: Keiller; Bustos, Vitão, Moledo e Renê; Gabriel e Johnny; Pedro Henrique, Mauricio e De Pena; Alexandre Alemão.

No banco de reservas do Inter, as opções são: Emerson Junior, Moledo, Kaique Rocha, Thauan Lara, Weverton, Igor Gomes, Liziero, Edenilson, Alan Patrick, Gustavo Maia, Mikael, Taison e Braian Romero.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Nathan, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo, Sánchez e Luan (Ângelo); Soteldo e Marcos Leonardo.

O Colorado, que empatou por 0 a 0 com o Bragantino na última rodada, busca reencontrar o caminho das vitórias para seguir na luta pelo segundo lugar. O time caiu para o terceiro, com 50, um atrás do Fluminense. Os cariocas enfrentam o Atlético-MG no Mineirão no mesmo horário.

O Santos , que derrotou o Athletico por 2 a 0, entra na rodada em décimo, com 37 pontos. Uma vitória aproxima o time da luta por vaga na próxima Libertadores. Seis times asseguram classificação, mas há possibilidade de mais equipes entrarem em razão das decisões do torneio continental e da Copa do Brasil. O Flamengo (quinto) disputa a final da Libertadores com o Furacão (sexto) e decide o torneio nacional com o Corinthians (quarto).

Acompanhe a partida pela Rádio Grenal:

