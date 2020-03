Esporte Inter escalado para o #GrenaldasAméricas

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

(Foto: Twitter Sport Club Internacional)

O Inter está escalado para o primeiro Grenal da Libertadores. Com o mesmo time que venceu por 3×0 a Universidad Católica na última terça-feira (3), Eduardo Coudet sanou as dúvidas em relação à lateral direita colorada: optou por Rodinei e deixou o recém-chegado Renzo Saravia no banco de reservas. O técnico também surpreeendeu optando por Thiago Galhardo, ao invés do já muito experiente em grenais D’Alessandro.

12- Marcelo Lomba

22 Rodinei

3- Bruno Fuchs

15 – Victor Cuesta

6- Uendel

5- Musto

8- Edenílson

21- Boschilia

23 – Marcos Guilherme

17 – Thiago Galhardo

9- Paolo Guerrero

Reservas:

1 Danilo Fernandes – 27 Saravia – 28 Zé Gabriel – 4 Moledo – 16 Moisés – 13 Johnny – 19 R. Lindoso – 18 Nonato – 14 Patrick – 29 Praxedes – 11 Sarrafiore – 10 D’Alessandro – 30 Gustavo

* Por supervisão de: Marjana Vargas

