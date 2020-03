Esporte Conmebol suspende Copa Libertadores a partir da próxima semana

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Em razão da pandemia do novo Coranavírus, a Conmebol decidiu suspender os jogos da Copa Libertadores por tempo indeterminado. A medida entra em vigor a partir da próxima semana. Com isso, as partidas desta quinta-feira estão mantidas, assim como o clássico Grenal.

A Confederação sul-americana também adiou o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

La Dirección de Competiciones de Clubes de la CONMEBOL informó la suspensión temporal de la CONMEBOL @Libertadores 2020. pic.twitter.com/9yayRb31mK — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 12, 2020

