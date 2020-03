Esporte Conmebol divulga nota suspendendo a Libertadores devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Entidade emitiu comunicado suspendendo a busca pela taça da Libertadores em função do coronavírus. Foto: Divulgação/Conmebol Entidade emitiu comunicado suspendendo a busca pela taça da Libertadores em função do coronavírus. (Foto: Divulgação/Conmebol) Foto: Divulgação/Conmebol

A Conmebol, responsável pela Copa Libertadores, divulgou nota nesta quinta-feira (12) informando a suspensão da competição a partir da próxima rodada em função do coronavírus. Os jogos desta quinta-feira, inclusive o Grenal, foram mantidos.

Confira a nota:

“A Conmebol, por meio da Direção de Competições de Clubes, informa que a Conmebol Libertadores 2020 está suspensa temporariamente.

A Conmebol, comprometida com a prevenção do COVID-19, diante do risco de sua expansão, e em salvaguarda dos jogadores, corpo técnico, delegados, árbitros, dirigentes, imprensa e torcedores, decidiu suspender os jogos da Conmebol Libertadores 2020 da semana de 15 a 21 de março de 2020.

Nas próximas semanas, os ajustes no Calendário da Conmebol Libertadores serão remetidos.

No Arquivo Adjunto é compartilhada a nota dirigida aos clubes participantes da edição de 2020.”

Com a suspensão, não acontecem os confrontos da dupla Grenal, Internacional x América de Cali e Universidad Católica x Grêmio, previstos para as 19h15 e 21h30, respectivamente, da próxima quarta-feira (18).

La Dirección de Competiciones de Clubes de la CONMEBOL informó la suspensión temporal de la CONMEBOL @Libertadores 2020. pic.twitter.com/9yayRb31mK — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 12, 2020

