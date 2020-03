Esporte Grêmio escalado para o #GrenaldasAméricas

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

(Foto: Twitter Grêmio FBPA)

A equipe tricolor está escalada para o Grenal das Américas. A única surpresa na escalação do técncico Renato Portaluppi foi o nome do zagueiro Valter Kannemann não estar nem entre os reservas. O defensor ainda não se recuperou completamente de uma lesão no pé esquerdo.

27 – Vanderlei

2 – V. Ferraz

3 – Geromel

14 – D. Braz

19 – Caio Henrique

7 – Matheu Henrique

8 – Maicon

16 – Lucas S.

23 – Alisson

11 – Éverton

29 – Diego Souza

Reservas:

1 Paula V. – 17 Orejuela – 28 P. Miranda – 38 Rodrigues – 12 Cortez – 15 Darlan – 20 Thaciano – 30 Patrick – 10 T. Neves – 27 – J. Pyerre – 25 Pepê – 9 Luciano

* Por supervisão de: Marjana Vargas

