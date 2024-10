Inter Inter está na sexta posição do Brasileirão e se prepara para o Grenal

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Rochet fez boas interferências no confronto do dia 5 de outubro, contra o Corinthians. (Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional)

O Inter respira com mais tranquilidade ao chegar ao G-6 do Brasileirão, desde a última partida, no dia 5. A equipe volta a campo no dia 19, às 16h, no Beira-Rio, para a disputa do clássico Grenal. Apesar de sair em desvantagem, a equipe alvirrubra buscou o empate na Neo Química Arena e chegou aos 46 pontos e à sexta colocação, após um empate em 2 a 2 com o Corinthians em São Paulo, pela 29ª rodada do campeonato nacional.

O Sport Club Internacional marcou presença na primeira edição do Congresso Internacional de Futebol e ESG (Environmental, Social and Governance – Ambiental, Social e Governança), promovido pelo Instituto Galo, do Atlético-MG. O evento, realizado na Arena MRV, reuniu grandes personalidades do futebol nacional e internacional para discutir temas essenciais ao esporte moderno, como sustentabilidade, governança, inclusão social e combate ao racismo, na terça-feira (8).

Além do Inter, clubes renomados como River Plate (ARG), Benfica (POR), Fortaleza, Corinthians e Vasco contribuíram para o debate com suas experiências e visões sobre o papel do futebol na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo. Representando o Clube do Povo, estiveram presentes Letícia Vieira, vice-presidente de Relacionamento Social, Wellington da Silva, assessor de Projetos do Conselho de Gestão, e a bióloga Daisy Bessa.

Gestão de resíduos

Daisy destacou as ações ambientais promovidas pelo Inter, como a gestão de resíduos, que rendeu ao clube a certificação de Gestão de Resíduos pelos anos de 2023 e 2024 — uma conquista única entre clubes de futebol da América Latina. Durante o evento, ela também apresentou os métodos de reutilização de água de reuso implementados pelo clube, uma solução que chamou a atenção dos participantes, especialmente devido à atual crise hídrica em Minas Gerais, onde a falta de chuvas tem sido um problema constante. A iniciativa do Inter foi amplamente elogiada por sua contribuição no uso sustentável dos recursos hídricos.

Wellington falou sobre as diversas ações sociais realizadas em parceria com a Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional (FECI) e com o Museu do Inter, enfatizando o compromisso do clube em gerar impacto positivo na comunidade.

Outro momento comentado foi a doação de 1.813 cestas básicas pelo Instituto Galo ao Internacional durante as enchentes que atingiram o RS em maio deste ano, que foram distribuídas para as associações atendidas pelo clube.

O congresso também abordou temas como empreendedorismo nas favelas e a responsabilidade social no esporte, com painéis que incluíram a participação de figuras de destaque no futebol mundial e entidades como a CBF e a AFA. A troca de experiências entre os clubes presentes enriqueceu o debate e destacou a crescente importância de iniciativas de ESG no futebol, projetando um futuro em que o esporte vai além dos gramados.

2024-10-09