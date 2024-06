Inter Inter estima prazo de 3 meses para a recuperação do CT Parque Gigante

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Cerca de 50 toneladas de entulho retiradas do local já foram encaminhadas para descarte. (Foto: Daniel Marenco/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de ser intensamente afetado pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, o CT Parque Gigante já passou pela primeira fase da limpeza para a retirada de entulhos. O prazo para que o local volte a ser utilizado pela equipe do Inter como Centro de Treinamentos é de cerca de 90 dias, de acordo com o clube.

Contratada pelo Inter, a Cooperativa dos Catadores da Cavalhada (ASCAT) concluiu a retirada de lixo no último dia 31. Cerca de 50 toneladas de entulho já foram encaminhadas para descarte. A empresa retirou estruturas e equipamentos danificados do CT Profissional, assim como limpou a alta camada de lodo que cobria o espaço. Agora, mais uma grande quantidade de material de construção, oriundo da demolição do que restou do prédio, também deverá ter o mesmo destino.

Cerca de 20 pessoas trabalharam na ação. De acordo com André Dalto, vice-presidente de Administração, “todo o entulho contaminado pela enchente foi entregue ao DMLU e o que é possível sanitizar, como algumas cadeiras e equipamentos de academia, foi guardado para posterior limpeza e manutenção”.

De acordo com Dalto, o clube ainda está estimando o prejuízo no CT, uma vez que a água baixou há pouco tempo. No entanto, o dirigente ressalta que ainda há muito a ser feito. “Nossos próximos passos serão concluir a limpeza e avaliar tudo que precisa ser feito e de que forma faremos para otimizar o tempo e os recursos necessários”.

Devido à impossibilidade de uso do Complexo Beira-Rio, o Inter passou a mandar seus jogos em outros estádios e a realizar seus treinamentos em Itu (SP). Nessa quinta-feira (6), a equipe colorada fez seu penúltimo trabalho antes de voltar aos gramados pela Copa Sul-Americana. Neste sábado (8), o clube gaúcho entra em campo às 21h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, para enfrentar o Delfín-EQU no último jogo da fase de grupos da competição continental. Uma vitória fará o Inter avançar aos playoffs contra uma equipe oriunda da fase de grupos da Copa Libertadores.

