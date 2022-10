Inter Inter faz 4 a 2 no Londrina pela Copa do Brasil Sub-20

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lucca bateu cruzado e marcou o primeiro do Inter Foto: Jota Finkler Lucca bate cruzado e marca o primeiro do Inter/Foto: Jota Finkler Foto: Jota Finkler

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Celeiro de Ases largou na frente na 2ª fase da Copa do Brasil Sub-20. Em um jogo movimentado na tarde desta terça-feira (04) o Colorado aplicou 4 a 2 no Londrina e leva boa vantagem para o jogo da volta, que será no próximo domingo (09), às 10h, no estádio do Café. Os gols foram anotados por Lucca, Lucas Ryan, Gustavo e Enzo.

O jogo iniciou equilibrado, com o adversário apresentando suas armas na bola aérea ofensiva. Aos 13 minutos a dupla Allison e Lucca entrou em ação. Allison achou passe na costas da zaga e Lucca bateu cruzado para abrir o marcador. Aos 19 o Inter ampliou. Rangel cobrou escanteio e Lucas Ryan, mais uma vez, subiu mais que a zaga adversária e anotou o segundo. O jogo se encaminhava tranquilamente para o intervalo, mas no último lance do primeiro tempo o Londrina descontou com Matheus.

A segunda etapa ficou com mais emoções da partida. Aos 7 minutos o Internacional chegou ao terceiro gol. Allan Aniz avançou pela direita e cruzou rasteiro, o zagueiro impediu que Enzo finalizasse, mas não contava com a entrada do meia Gustavo na área. O camisa 8 do Internacional só teve o trabalhou de escolher o canto e bater colocado: 3 a 1.

O Londrina seguiu valente e descontou mais uma vez, aos 12 minutos, com Leonardo. Aos 20 Lucas Ryan interceptou com a mão e cometeu pênalti. Na cobrança Cirilo emulou Roberto Baggio e isolou a bola. Melhor para o Internacional que conseguiu se reencontrar no jogo e chegou ao quarto gol. Enzo de cabeça, após cruzamento de Rangel, marcou o gol que garantiu a boa vantagem para o segundo jogo.

O Internacional atuou com Anthoni; Allan Aniz, Samuel (Ryan), Lucas Ryan e Rangel; Lukayan (Moretti), Gustavo, Matteo (Luiz Felipe) e Allison (Tortello); Enzo (Vitinho) e Lucca (Jhonatan Kauan).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter