Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

As Gurias Coloradas vão enfrentar o Colo-Colo nas quartas de final. Foto: Conmebol/Divulgação As Gurias Coloradas vão enfrentar o Colo-Colo nas quartas de final. (Foto: Conmebol/Divulgação) Foto: Conmebol/Divulgação

O Inter encerrou com goleada a primeira fase da Libertadores Feminina. Após vitórias sobre Nacional-URU e América de Cali-COL, a equipe bateu o Boca Juniors, nessa quinta-feira (12), por 5 a 0. Priscila (duas vezes), Letícia Monteiro, Soll e Roberta marcaram os gols da partida, válida pela última rodada do grupo D da competição. Neste domingo (15), as coloradas enfrentarão as chilenas do Colo-Colo pelas quartas de final do torneio.

Jogo

No jogo de uma equipe “leve” contra outra pressionada, a qualidade fez a diferença para o Colorado. Já classificado para as quartas de final da Libertadores, o Inter precisava de um empate para assegurar a liderança do grupo D. Atento aos perigos do jogo contra um Boca que não podia perder para garantir vaga na próxima fase, Lucas Piccinato deixou as penduradas Tamara e Belén Aquino no banco. Além delas, Capelinha, suspensa, também ficou de fora.

Logo aos 4 minutos, as coloradas deixaram claro que ninguém faria falta. Após escanteio cobrado por Eskerdinha, Bruna Benites antecipou na primeira trave e conseguiu uma casquinha mortal para a zaga argentina. Livre, Roberta, escalada na vaga de Tamara, apenas completou para o gol aberto.

Escalado de maneira ofensiva, o Boca bem que tentou reagir ao gol do Inter e até concentrou considerável posse de bola, mas sem levar verdadeiro perigo à meta de Barbieri. Assim, com espaço para incomodar as adiantadas linhas da defesa adversária, o ataque formado por Sandoval, Letícia, Analuyza e Priscila ficou à vontade para fazer o que sabe de melhor: brilhar.

O segundo do Inter, marcado aos 20, poderia ser reconhecido com uma placa. Inicialmente, Priscila recebeu de Eskerdinha, matou no peito e finalizou de primeira, sem deixar a bola cair. O arremate foi bloqueado pela zaga e voltou para Analuyza. Na força, a meio-campista superou a primeira rival. Depois, trouxe a bola do pé direito para o esquerdo e, de letra, serviu Pri. Cara a cara com Oliveros, a goleadora definiu de cavadinha.

Aos 25, Analuyza cruzou da direita e Letícia Monteiro completou para o gol, anotando o terceiro. Aos 33, Priscila recebeu lançamento, invadiu a área, chutou e Oliveros salvou a equipe argentina. Aos 39 minutos, Analuyza entrou na área e foi derrubada pela goleira adversária: pênalti. Na cobrança, Priscila acertou o canto esquerdo e fez o quarto.

Após uma primeira etapa arrasadora, as Gurias Coloradas diminuíram o ritmo no segundo tempo. Com inteligência, as gaúchas trocavam passes e controlavam a posse de bola. O Boca Juniors, por sua vez, tentava chegar ao ataque, mas não levava perigo à goleira Gabi Barbieri. Quem assustou foi o Inter. Aos 23, Priscila chutou de dentro da área e Oliveros espalmou. No rebote, Soll finalizou por cima do gol. Aos 29, Lorrany fez lançamento para Priscila. A atacante entrou cara a cara com Oliveros, mas bateu em cima da goleira, perdendo a chance do quinto gol. Contudo, aos 41, Soll recuperou a bola no ataque, avançou pela esquerda e tocou na saída de Oliveros para marcar o quinto.

Ficha Técnica

– Inter: Gabi Barbieri; Roberta, Isa Haas, Bruna Benites (Carla) e Eskerdinha (Lorranny); Zóio (Marzia) e Djeni; Sandoval, Letícia Monteiro (Pati) e Analuyza (Soll); Priscila. Técnico: Lucas Piccinato.

– Boca Juniors: Oliveros; Cruz (Flores), Mayorga e Barrios (Priori); Dos Santos, Preininger, Huber, Gómez Ares e Stabile (Palomar); Troncoso (Urbani) e Núñez (Ojeda). Técnico: Florencia Quiñones.

– Arbitragem: Susana Corella, auxiliada por Mónica Amboya e Viviana Segura. Quarta Árbitra: Anahi Fernandez.

