Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Espetáculo terá participações especiais de maestro russo e violoncelista brasileira. (Foto: Vitória Proença/Arquivo Ospa)

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta às 17h deste sábado (14) um concerto com repertório dedicado a dois dos maiores nomes da música russa no século 20: Dmitri Shostakovich e Igor Stravinsky. Na regência estará o maestro argentino Luis Gorelik, em evento com a participação inédita da violoncelista convidada Marina Martins, brasileira radicada na Suíça.

O espetáculo incluirá uma homenagem especial aos 100 anos do curso de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Uma hora antes, a Ospa promoverá mais uma edição do projeto “Notas de Concerto”, desta vez com o escritor Milton Ribeiro comentando programa musical do dia.

A venda de ingressos é realizada no site sympla.com.br. Para quem não puder comparecer presencialmente, há a opção de assistir a tudo ao vivo pela internet. A transmissão é realizada por meio do canal da Ospa no portal de vídeos Youtube.com.

Programa

– Dmitri Shostakovich (1906-1975).

“Concerto n° 2 para Violoncelo e Orquestra, Opus 126”. 1. Largo. 2. Allegretto. 3. Allegretto.

– Igor Stravinsky (1882-1971)

“Pétrouchka” (versão 1947). 1. Vivace – Danse Russe. 2. Impetuoso. 3. L’Istesso Tempo – Valse. 4. Wet-Nurses’ Dance – Peasant with Bear – Gypsies and a Rake Vendor – Dance of the Coachmen – Masqueraders.

Convidados

– Luis Gorelik: nascido em 1963 na cidade de La Plata, Argentina, ela estudou música em seu país e também em Israel. Desde 2010, é diretor artístico da Orquestra Sinfônica de Entre Ríos. Entre 2016 e 2018, foi diretor artístico da Orquestra Nacional Juan de Dios Filiberto. Iniciou a carreira em 1985 como maestro titular da Orquestra Filarmônica de Mendoza. Em 1988, radicou-se em Israel. Em 2000, foi nomeado maestro titular da Orquestra Sinfônica de Concepción, no Chile, cargo que ocupou por sete temporadas. É professor titular na Universidade Nacional das Artes, em Buenos Aires.

– Marina Martins: nascida na Nova Zelândia em 1999 e residente no Brasil (país de seus pais) desde a infância, venceu seu primeiro concurso musical aos 8 anos. Aos 16, estreou como solista na Inglaterra. No ano passado, fez a primeira gravação comercial do “Concerto para Violoncelo”, de Claudio Santoro, com a Orquestra Filarmônica de Goiás. Recebeu o Prêmio Exilarte Preis (2021) na Áustria, venceu o Concurso Jovens Solistas e a Medalha Eleazar de Carvalho em 2018, pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Tem se apresentado na Inglaterra, Suíça, Itália, França, Alemanha, Áustria, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Cursa mestrado na Suíça.

(Marcello Campos)

