Esporte Inter inicia a preparação para a temporada 2025 nesta segunda

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sob o comando do técnico Roger Machado, elenco inicia preparação para a temporada 2025. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A equipe do Inter dará início às suas atividades para a temporada 2025 nesta segunda-feira (6). Sob o comando do técnico Roger Machado e sua comissão técnica, o elenco será dividido em grupos para uma bateria de exames médicos e avaliações físicas no período da tarde. A preparação física segue coordenada pelo professor Paulo Paixão. As atividades ocorrerão no Centro de Treinamentos Parque Gigante.

Neste primeiro momento, o elenco terá as ausências do lateral-esquerdo Renê e do centroavante Lucas Alario. Isso porque o Colorado não chegou a um acordo nas tratativas pela renovação de contrato com o lateral e o atleta encaminhou sua transferência para o Fluminense. Já o atacante argentino está em negociações avançadas para retornar ao seu país natal, pois as tratativas são para defender o Estudiantes de La Plata.

A temporada 2025 reserva ao Inter desafios importantes, como Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro.

O primeiro compromisso do Colorado será um amistoso internacional contra a seleção do México, agendado para o dia 16 de janeiro, às 21h, no Estádio Beira-Rio. Em seguida, o Inter estreará no Campeonato Gaúcho enfrentando o Guarany de Bagé, fora de casa, em partida prevista para os dias 22 ou 23 de janeiro.

O grupo do Internacional é composto por Caxias, Pelotas e Ypiranga.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/inter-inicia-a-preparacao-para-a-temporada-2025-nesta-segunda/

Inter inicia a preparação para a temporada 2025 nesta segunda

2025-01-05